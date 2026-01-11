Barcelona och Real Madrid drabbar samman i spanska supercupfinalen.

Så ställer de två giganterna upp.

Barcelona och Real Madrid ställs mot varandra under söndagen i den spanska supercupfinalen. För Barças del startar svensken Roony Bardghji på bänken.

I Real Madrid är Kylian Mbappé tillbaka i matchtruppen efter att ha varit skadad en period. Fransmannen inleder på bänken.

Matchen startar 21.00.

Startelvor:

Barcelona: Garcia – Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde – Pedri, de Jong, Lopez – Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Güler – Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior.