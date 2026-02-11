Så startar Hammarby i Europa Cup

Hammarby ställs mot Sporting i Europa Cup.

Så ställer lagen upp.

Alice Carlsson. Foto: Bildbyrån

Hammarby har nått kvartsfinal i Europa Cup. Under onsdagen ställs de mot portugisiska Sporting i Lissabon.

Bajens nye tränare William Strömberg har valt att ställa upp med en del nyförvärv. Däribland Gudrun Arnardottir och Svea Rehnberg.

Matchen startar 20.45. Returmötet spelas i Stockholm den 18 februari.

Startelvor:

Sporting: Wellmann – Fonseca, Barron, Cherry, Cancelinha – Bravo, Bonsegundo, Arques – Encarnacao, Santiago, Gray.

Hammarby: Loeck – Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson – Sørum, Rehnberg, Hasund.