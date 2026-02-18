JUST NU: Så startar Hammarby mot Sporting
Kvartsfinal i Uefa Europa Cup.
Hammarby tar emot Sporting hemma på 3Arena i de andra mötet.
Nu är startelvorna här!
Efter en tredjeplats i damallsvenskan 2024 kvalade Hammarby IF. till Europa. I miniturneringen om en plats i UEFA Women’s Champions League besegrades FC Metalist, men därefter blev det förlust med 0–1 mot Manchester United.
Stockholmslaget gick därmed in i Uefa Europa Cup. Där slog de ut Brann innan Ajax besegrades med totalt 6–2 i åttondelsfinalen, vilket säkrade en plats i kvartsfinal.
I det första mötet på bortaplan vann Hammarby med 1-o och i kväll avgörs det hemma på 3Arena.
Startelvor:
Hammarby: Loeck – Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson – Sörum, Rehnberg, Hasund.
Sporting CP: Wellmann – Fonseca, Barron, Cherry, Cancelinha – Bravo Bonsegundo, Arques – Encarnacao, Santiago, Gray
