Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Hammarby mot Sporting

Kvartsfinal i Uefa Europa Cup.
Hammarby tar emot Sporting hemma på 3Arena i de andra mötet.
Nu är startelvorna här!

Efter en tredjeplats i damallsvenskan  2024 kvalade Hammarby IF. till Europa. I miniturneringen om en plats i UEFA Women’s Champions League besegrades FC Metalist, men därefter blev det förlust med 0–1 mot Manchester United.

Stockholmslaget gick därmed in i Uefa Europa Cup. Där slog de ut Brann innan Ajax besegrades med totalt 6–2 i åttondelsfinalen, vilket säkrade en plats i kvartsfinal.

I det första mötet på bortaplan vann Hammarby med 1-o och i kväll avgörs det hemma på 3Arena.

Startelvor: 

Hammarby: Loeck – Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson – Sörum, Rehnberg, Hasund.

Sporting CP: Wellmann – Fonseca, Barron, Cherry, Cancelinha – Bravo Bonsegundo, Arques – Encarnacao, Santiago, Gray



