Sandberg målskytt för United i stormötet
Manchester United ställs mot Chelsea.
Då hittade Anna Sandberg in med sitt första mål för ”The Red Devils”.
Under fredagen spelas ett svenskmöte mellan Manchester United och Chelsea i Women’s Super League.
I Manchester United startade svenskorna Anna Sandberg, Fridolina Rolfö och Julia Zigiotti Olme medan i Chelsea var det Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd.
Det var Chelsea som tog ledningen. Då var det Rytting Kaneryd som spelade fram till Catarina Macario i straffområdet som i sin tur läckert klackade bollen vidare till Wieke Kaptein som gjorde målet.
I den 20:e minuten svarade United. Då var det Anna Sandberg som drog till med ett hårt avslut utanför straffområdet, som hittade in bakom Chelsea-keepern Hannah Hampton.
Målet var Sandbergs första för Manchester United.
Matchen slutade 1–1.
