Sandberg målskytt för United i stormötet

Manchester United ställs mot Chelsea.

Då hittade Anna Sandberg in med sitt första mål för ”The Red Devils”.

Foto: Alamy

Under fredagen spelas ett svenskmöte mellan Manchester United och Chelsea i Women’s Super League.

I Manchester United startade svenskorna Anna Sandberg, Fridolina Rolfö och Julia Zigiotti Olme medan i Chelsea var det Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd.

Det var Chelsea som tog ledningen. Då var det Rytting Kaneryd som spelade fram till Catarina Macario i straffområdet som i sin tur läckert klackade bollen vidare till Wieke Kaptein som gjorde målet.

I den 20:e minuten svarade United. Då var det Anna Sandberg som drog till med ett hårt avslut utanför straffområdet, som hittade in bakom Chelsea-keepern Hannah Hampton.

Målet var Sandbergs första för Manchester United.

Matchen slutade 1–1.