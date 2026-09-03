Schröder straffas efter röda kortet

Felicia Schröder fick rött kort i ligadebuten.

Nu kommer beskedet att hon straffas ytterligare.

Stjärnan är avstängd två matcher.

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Felicia Schröder lämnade Häcken för Real Madrid i somras i vad som uppges vara den största affären någonsin inom damfotbollen.

Sedan flytten har 19-åringen imponerat stort i den spanska storklubben. Schröder har hittills noterats för fyra mål på tre matcher.

Men ligadebuten fick ett abrupt slut. Svenskan drog på sig ett rött kort och blev utvisad.

Nu har det spanska fotbollsförbundet meddelat straffet.

Schröder stängs av i två matcher och missar därmed mötena med Eibar och Deportivo.

Det innebär att hon är tillbaka först den 19 september, när Real Madrid ställs mot Valencia.