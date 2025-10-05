Olyckligt för Starfelt – låg bakom självmål

Carl Starfelt fick en tuff start mot Atlético Madrid.

Redan efter sex minuter gjorde svensken självmål när Celta Vigo hamnade i underläge.

Matchen slutade 1-1.

Carl Starfelt och Williot Swedberg fanns båda med från start i hemmamötet med Atlético Madrid. Men matchen började på värsta tänkbara sätt för Starfelt.

Efter en misslyckad offsidefälla stormade Atléticos Pablo Barrios mot mål och försökte spela in bollen framför mål. Starfelt hann emellan – men styrde olyckligt in den i eget nät.

Självmålet kom redan i den sjätte minuten och gav Atlético ledningen med 1–0.



Strax innan halvtid fick Atletico Madrid en utvisning efter dubbla gula kort.



Celta kvitterade till 1–1 i andra halvlek när klubbikonen Iago Aspas nätade kort efter sitt inhopp.



Resultatet innebär att Celta fortfarande jagar sin första seger för säsongen, medan Atlético tappade fart efter derbyvinsten mot Real Madrid.