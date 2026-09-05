Svensken debuterade – mot klubben han tillhör

Alieu Njie är utlånad från Torino till Fiorentina.

Under lördagen startade svensken för Fiorentina – mot Torino.

Alieu Njie ryktades till klubbar som Red Bull Salzburg och Crystal Palace under sommaren. Istället blev Torino-anfallaren utlånad till ligakonkurrenten Fiorentina.

Under lördagen fick svensken göra sin debut för det lila-klädda laget. Han fick då chansen från start när Fiorentina tog emot Torino, klubben som Njie tillhör.

Klubben från Florens såg länge ut att dra det längsta strået mot Torino. Hemmalaget ledde fram till matchminut 74, då Rolando Mandragora kvitterade. Drygt åtta minuter senare fullbordade gästerna vädringen bär Che Adams satte 1–2.

Alieu Njie blev utbytt i den 79:e minuten för Fiorentina.