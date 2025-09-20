JUST NU: United vann kaosmatchen mot Chelsea

Två röda kort redan i första halvlek.

Dessutom tre byten efter 21 minuter.

Det var en minst sagt speciell match på Old Trafford i stormötet mot Chelsea.

Manchester United vann med 2-1.

Redan efter fyra minuter visades Chelseas målvakt Robert Sanchez ut. Den tidigaste utvisningen som klubben någonsin åkt på i Premier League, enligt Sky Sports.

Offensiva brassen Estêvão offrades för att göra plats åt skåningen Filip Jörgensen i målet, Jörgensen som bekant valt spel för Danmark på landslagsnivå.

Med detta var inte enda offringen av Enzo Maresca, Chelseas tränare. Pedro Neto fick också han lämna och ersattes av mittbacken Tosin Adarabioyo.

Efter 21 minuter fick Chelseas storstjärna Cole Palmer utgå skadad, klubbens tredje byte så tidigt in i matchen alltså.

Då hade Bruno Fernandes kort tidigare gjort 1-0 till United, portugisens hundrade mål i United-tröjan sedan ankomsten från Sporting 2020.

Den första halvleken skulle dock innehålla ännu mer. Casemiro nickade i 37:e minuten in 2-0 för att precis före pausvilan bli utvisad.

Väl i andra reducerade Chelsea genom Trevoh Chalobah, men närmare än så kom inte gästerna från London.

United vann med 2-1 på Old Trafford och lite andrum för pressade tränaren Ruben Amorim.