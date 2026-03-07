TV: Chelsea vidare – efter förlängning mot Wrexham

Wrexham fortsätter att slå underifrån och uträtta stordåd.

I dag tvingade man Chelsea till förlängning i FA-cupens femte omgång.

Väl där drog man det längsta strået med en man mer.

Foto: Alamy

Wrexham har stått för fyra raka uppflyttningar i det engelska ligasystemet och spelar i dagsläget i The Championship – där man i dag innehar den sista play off-platsen för kval upp till Premier League.

Det är inte heller nog med det. Under årets säsong har man även tagit sig till den femte omgången av FA-cupen – där man ställdes mot Chelsea.

Skulle det ta slut där? Icke sa Nicke.

Med 18 minuter spelade av matchen på Racecourse Ground slog försvararen Callum Doyle en mycket fin djupledsboll till Sam Smith som avslutade kyligt förbi Roberto Sanchez i Chelsea-målet.

🚨🔴⚪️ Wrexham go 1-0 up against Chelsea! Goalscorer: Sam Smith. ✅ pic.twitter.com/wPaPA8yv76 — EuroFoot (@eurofootcom) March 7, 2026



I den andra akten skulle dock Wrexham-keepern Arthur Okonkwo stå för ett dråpligt självmål som där och då innebar ett oavgjort resultat.

Chelsea equalizes the score with an own goal scored by Wrexham player Arthur Okonkwo by mistake into his own net 🔥 Wrexham 1-1 Chelsea pic.twitter.com/YNC4atVvjL — Goals Side (@goalsside) March 7, 2026



Championshipklubben från Wales skulle dock inte börja hänga med huvudena – tvärtom. Med elva ordinarie minuter kvar att spela testade Callum Doyle ett avslut från distans som styrdes på väg mot mål och hamnade i nät.

Dramatiken var dock inte över utan Chelsea skulle gräva fram en kvittering tre minuter senare, genom Josh Acheampong, som tvingade matchen till förlängning. Detta efter att George Dobson dragit på sig ett rött kort för en satsning på Alejandro Garnacho.

Sju minuter in i förlängningen skulle bortalaget ta ledningen för första gången i matchen. Detta efter att Garnacho enkelt placerat in Dário Essugos inlägg i mål. På tilläggstid gjorde även mittfältaren Andrey Santos 4-2, vilket skulle innebära att London-klubben tog sig vidare till kvartsfinal.