Juventus föll tungt borta mot Cagliari

Cagliari stod för en stor skalp under lördagskvällen.

Detta då man besegrade gästande Juventus med 1-0.

Foto: Alamy

Tidigare under lördagen hade Inter och Napoli, etta respektive trea i Serie A, vunnit sina matcher.

Således var Juventus pressat att vinna borta mot bottenlaget Cagliari.

Någon munter historia blev det dock inte för ”den gamla damen” på Sardinien. Detta då Luca Mazzitelli gjorde matchens enda mål för hemmalaget efter en dryg timmes spel.

Resultatet innebär att ”Juve” nu har hela tio poäng upp till Inter som leder jakten på Scudetton. Man riskerar även att förlora fjärdeplatsen till AS Roma som ställs mot Torino på bortaplan under söndagen.

För Cagliari är det desto muntrare miner, då man klättrar upp från det direkta bottenskiktet till mitten av tabellen.