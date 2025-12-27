Juventus nollade Pisa – blir ny tabelltrea

Juventus slog Pisa med 2–0.

Nu tar ”Den gamla damen” klivet upp till en tredjeplats i Serie A-tabellen.

Foto: Alamy

Juventus är med och slåss i den jämna toppen av Serie A-tabellen. Under lördagen stod Pisa för motståndet.

Matchen blev till stor del mållös. Dubbla ramträffar men inget lag lyckades spräcka nollan i den första halvleken.

Juventus skulle se till att ta hem tre poäng till slut. I den 73:e minuten fick Pierre Kalulu foten på bollen och Juventus tog en 1–0-ledning.

På tilläggstid stängde Kenan Yildiz matchen som slutade 2–0. Juventus går därmed upp på en tredjeplats.