Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Juventus nollade Pisa – blir ny tabelltrea

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Juventus slog Pisa med 2–0.
Nu tar ”Den gamla damen” klivet upp till en tredjeplats i Serie A-tabellen.

Foto: Alamy

Juventus är med och slåss i den jämna toppen av Serie A-tabellen. Under lördagen stod Pisa för motståndet.

Matchen blev till stor del mållös. Dubbla ramträffar men inget lag lyckades spräcka nollan i den första halvleken.

Juventus skulle se till att ta hem tre poäng till slut. I den 73:e minuten fick Pierre Kalulu foten på bollen och Juventus tog en 1–0-ledning.

På tilläggstid stängde Kenan Yildiz matchen som slutade 2–0. Juventus går därmed upp på en tredjeplats.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt