Juventus vann mot Bologna – Cubal målskytt

Juventus tog tre poäng mot Bologna.

Målskytt var Juan Cabal.

Foto: Alamy

Juventus tog emot Bologna under söndagen. Båda lagen ligger strax nedanför topp fyra-placeringarna.

Den första halvleken förblev mållös men i den andra var det Juventus som tog ledningen. Supertalangen Kenan Yildiz spelade fram Juan Cabal som satte 1–0-målet.

Det blev fortsatt tungt för Bologna när norrmannen Torbjørn Heggem blev utvisad med 20 minuter kvar av matchen.

Fler mål blev det inte och det hela slutade 1–0 till Juventus som kliver upp på en femteplats i Serie A.