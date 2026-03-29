Kaborés drömdebut i landslaget – slog till med hattrick

Elohim Kaboré fick en sensationell start i landslaget.

Han slog till med ett hattrick direkt i debuten.

Hammarbys Elohim Kaboré är iväg med landslaget och han stod för en minst sagt imponerande insats. Han gjorde sin första landskamp för Burkina Faso.

Kaboré slog till med tre mål och fullbordade därmed ett hattrick i sin landslagsdebut. Han gjorde det andra, tredje och fjärde målet i 5-0 segern mot Guinea-Bissau.

Den starka prestationen lär stärka hans position både i landslaget och i klubblaget.