Kallade motståndarna för ”svaga” – ber nu om ursäkt

Rodri kallade Valencia för ”svaga” när Barcelona besegrade laget med 5–0.

Nu ber mittfältaren om ursäkt.

– Jag menade aldrig att visa någon brist på respekt, säger han enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Barcelona vann med övertygande 5–0 över Valencia i söndags. Då fångade kamerorna upp nyförvärvet Rodri på bänken kort efter att han blivit utbytt.

Mittfältaren syntes då prata med lagkamraterna Raphinha och Pau Cubarsi. Enligt spanska läppläsare ska Rodri har sagt ”de är verkligen svaga. De har knappt tagit sig över halva planen”, angående Barcas motståndare.

Nu väljer Rodri att både erkänna det han sa och samtdigt be om ursäkt för det.

– Jag bad om ursäkt till min vän och kollega José Gayà (Valencias lagkapten) och även till hela truppen. Jag vill också klargöra att det helt enkelt var ett uttryck för förvåning, alla som ser videon kan se det, säger mittfältarens efter Barcelonas Champions League-match mot Feyenoord.

– Jag vill också tillägga att det var ett privat samtal. Jag tycker att vi alla kan lära oss lite mer av det här, eftersom saker verkligen kan tas ur sitt sammanhang ibland. Men jag menade aldrig att visa någon brist på respekt. Jag ber Valencia om ursäkt, tillägger han.

Valencia ligger i dagsläget sist i La Liga, med endast en poäng efter de fyra första omgångarna.