Kaneryd med hattrick i Chelseas galna kross mot Liverpool

Chelsea gick på knock mot Liverpool i Womens League Cup.

Johanna Rytting Kaneryd gjorde hattrick när hennes Chelsea vann med 9-1 (!).

Kvartsfinalen i ligacupen mellan Liverpool och Chelsea utvecklade sig snabbt till en ren uppvisning från Londonlagets sida. Chelsea satte full fart från start. Sam Kerr låg bakom den tidiga urladdningen med två mål, medan Wieke Kaptein och Agnes Beever-Jones också skrev in sig i målprotokollet. När halvtimmen passerats stod det hela 4–0.

I den andra halvleken fortsatte Chelsea dominera och då var det Johanna Rytting Kaneryd som stod i fokus. Hon ökade på till 5–0. Liverpool fick in en reducering genom Jenna Clark, men målet hade ingen större betydelse i ett redan avgjort möte.

Rytting Kaneryd svarade snabbt genom att göra sitt andra mål för kvällen, och med tio minuter kvar av ordinarie tid fullbordade hon även sitt hattrick. Slutresultatet skrevs till hela 9–1(!).

I semifinal väntar Manchester City. Den spelas 21/22 januari.