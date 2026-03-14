Kaos i Ligue 2 – supportrar stormade omklädningsrum

Det urbröt kaos efter Ligue 2-matchen mellan Bastia och Boulogne.

Supportrar till Bastia försökte storma arenan och ta sig in i omklädningsrum.

Spelare och journalister låstes in i sina rum.

Sporting Basita har det tufft i Ligue 2. Den korsikanska klubben ligger sist i tabellen och under fredagen ställdes de mot Boulogne. Matchen slutade i förlust för Bastia vilket var droppen för ett flertal supportrar.

Efter slutsignal försökte omkring 200 Bastia-supportrar ta sig in till spelarnas omklädningsrum, rapporterar tidningen La Voix du Nord.

Colère à la fin du match à Armand-Cesari : après la défaite du SC Bastia face à US Boulogne (0-1), des supporters ont pénétré dans l’enceinte du stade, jusqu’à envahir les couloirs menant aux vestiaires. pic.twitter.com/cRjjj09XlJ — ici RCFM (@icircfm) March 13, 2026

Kaoset ledde till att säkerhetspersonal på arenan begränsade ett tjugotal journalister till pressrummet. Därtill blockerade väktare lagens utgång på grund av tumultet utanför.

Enligt tidningen var det en supporter som greps av polis.



