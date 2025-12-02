Kaos i Nice – uppges aldrig mer vilja spela efter attacken

Sist i Europa League-tabellen, fyra raka förluster i Ligue 1.

Det är kris i Nice och i söndags attackerades spelarna Jérémie Boga och Terem Moffi av egna supportrarna – och nu uppges duon aldrig mer vilja representera klubben igen.

Det stormar i OGC Nice. Franska klassikerklubben från landets riviera är sist i hela Europa League-tabellen och har förlorat fyra raka matcher i franska ligan.

Efter helgens 1-3-förlust mot Loriet, bara dagar efter 0-3 i baken mot Porto, fick vissa Nice-anhängare nog.

Spelarduon Jérémie Boga och Terem Moffi attackerades och blev slagna, likaså sportchefen Florian Maurice, detta enligt L’Equipe.

Den ivorianska respektive nigerianska landslagsspelaren ska dessutom enligt RMC Sport ha utsatts för rasistiska förolämpningar och enligt samma uppgifter ska vare sig Boga eller Moffi vilja representera klubben igen. De båda rapporteras som sjukskrivna efter söndagens attack.

OGC Nice-tränaren Franck Haise ska enligt RMC Sport vilja avgå efter samma attack.