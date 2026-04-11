Karlsson målskytt – för andra matchen i rad

Jesper Karlsson har återfått formen i Utrecht.

Mot Telestar gjorde svensken sitt andra raka mål ligaspelet.

Det är inte alltför länge sedan som Jesper Karlsson var på allas läppar. Den senaste tiden har det varit desto mer tyst kring yttern.

Efter lånesejourer i Lecce och Aberdeen hamnade Karlsson i Utrecht i januari. Mot Telestar gjorde svensken sitt fjärde mål för klubben.

Karlsson inledde matchen på bänken och hoppade in med dryfta kvarten kvar, med Utrecht i en komfortabel 3–1-ledning. På stopptid punkterade svensken matchen när han gjorde 4–1.

Målet var Karlssons andra raka fullträff för Utrecht. Det har hittills blivit tre starter för den nederländska klubben.

Karlsson tillhör Bologna och är utlånad till Utrecht fram till i sommar. Kontraktet med den italienska klubben sträcker sig till juni 2028.

Yttern är noterad för 14 landskamper för Sverige. Den senaste kom i september 2023 mot Österrike på hemmaplan.