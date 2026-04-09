Karlström hoppas träffa Zlatan i helgen: ”Alltid varit en idol”

På lördag ställs AC Milan mot Udinese i Serie A.

Då hoppas Jesper Karlström att Zlatan Ibrahimovic känner igen honom.

– Han har alltid varit en idol, en legendar, säger han till La Gazzetta dello Sport.

De har aldrig spelat med varandra, men har tillbringat en samling ihop med det svenska herrlandslaget.

Då talar vi om Udinese-mittfältaren Jesper Karlström och AC Milans seniora rådgivare Zlatan Ibrahimovic.

På lördag ställs Karlströms lag mot ”Rossoneri” på San Siro i Milano, där Ibrahimovic kommer att befinna sig. Om han känner igen den före detta Djurgården-mittfältaren återstår dock att se.

– Vi får se om Zlatan känner igen mig, säger Karlström till La Gazzetta dello Sport och meddelar att han gärna hade hälsat på 44-åringen.

– Vi spelade inte ihop men tränade tillsammans. Han har alltid varit en idol, en legendar. Jag har aldrig sett någon skjuta som honom.

Till matchen, som är den sjunde sista i Serie A, hoppas Karlström att hans lagkamrat kan göra det svårt för Milano-klubben.

– Vi får tillbaka (Keinan) Davis, som är väldigt bra. I landslaget spelar jag med Gyökeres, Isak, Elanga, men Davis är inte sämre. Han bildar tillsammans med (Nicolò) Zaniolo en farlig duo. Om Gattuso spelat med Nicolò i playoff hade Italien också gått till VM. De hade behövt någon som honom, avslutar Karlström.

Jesper Karlström har spelat för Udinese sedan fjolårssäsongen då han lämnade Lech Poznan. I år har han även förärats uppdraget att bära kaptensbindeln.