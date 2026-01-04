Klart: Ademi byter klubb i Kina

Albion Ademi fortsätter karriären i Chinese Super League.

Den tidigare allsvenske yttern är klar för Shenzhen Peng City.



Albion Ademi byter klubb igen i Kina. Den 26-årige yttern har presenterats som ny spelare i Shenzhen Peng City, där han fortsätter sin karriär i Chinese Super League.

I januari 2021 tog Ademi steget till svensk fotboll när han skrev på för Djurgårdens IF. Därefter följde flera låneperioder, innan han under säsongen 2023 spelade i IFK Värnamo. Lånet blev senare en permanent övergång, med ett kontrakt som sträckte sig till 2026.

Redan i början av 2024 lämnade Ademi dock allsvenskan för spel i Kina, där han värvades av Tianjin Jinmen Tiger.

Nu står det klart att yttern fortsätter i landet, men i en ny klubb.

Övergången bekräftades genom ett inlägg på sociala medier, där Ademis agent publicerade en bild på spelaren i sin nya matchtröa.