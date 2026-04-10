Klart: Aliou Cissé har nytt jobb

Aliou Cissé har fått ett nytt uppdrag.

Han tar över som förbundskapten för Angola.

– I dag är en dag av förnyelse, en dag då vi återuppväcker hoppet och med övertygelse bekräftar vår ambition för den nationella fotbollens framtid, säger Alves Simoes, ordförande för Angolas fotbollsförbund enligt France 24.

France 24 skriver även att han skriver på ett fyraårskontrakt med Angola.

Angola inleder i höst jakten på Afrikanska mästerskapen 2027 då kvalspelet börjar.

Cissé har tidigare varit förbundskapten för Libyen och hemlandet Sengal. Under sin spelarkarriär representerade han klubbar som Paris Saint-Germain, Birmingham City och Portsmouth.



