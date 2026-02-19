Klart: Beye tar över Marseille

Nu har Marseille hittat en ny huvudtränare.

Det blir Habib Beye som tar över rollen.

Foto: Bildbyrån

Roberto De Zerbi fick sparken som huvdtränare för ett tag sedan och nu kommer beskedet att en ersättare är hittad.

Det blir Habib Beye som får förtroendet att leda laget framåt.

– Valet av Habib Beye som OM:s nya tränare ligger helt i linje med vår önskan att rekrytera en tränare med de ledaregenskaper som krävs för att ta över ett lag som uppenbart behöver ny motivation efter en svår period på planen, säger sportchef Mehdi Benatia i ett uttalande.

Han senaste uppdrag var i Rennes, där han senare fick sparken.