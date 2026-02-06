Klart: Bompastor förlänger med Chelsea

Sonia Bompastor, 45, förlänger med Chelsea.

Huvudtränaren stannar till 2030.

– Jag är väldigt glad, säger hon via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Fransyskan Sonia Bompastor har gjort succé som huvudtränare för Chelsea.

Under fredagskvällen kom beskedet att 45-åringen förlänger med London-klubben. Bompastor skriver ett kontrakt över 2030.

– Jag vill tacka klubben för deras orubbliga stöd och det förtroende de har visat mig. Det är ett privilegium att leda det här laget och jag kunde inte vara stoltare över att representera Chelsea, säger Bompastor via klubbens uttalande.

Ledningen är glada över att kunna förlänga med 45-åringen.

– Hennes påverkan har varit omedelbar och betydande, och de krav och standarder hon sätter förkroppsligar exakt det vi vill att den här klubben ska stå för. Sonia är inte bara en nyckelperson i att driva vår framgång i dag, utan också en central del av den långsiktiga framtid vi bygger.

Förra säsongen vann Chelsea ligan överlägset men i år ligger klubben på en tredjeplats.

I Chelsea spelar Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn.