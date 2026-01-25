Klart: Cifuentes får sparken från Leicester

Marti Cifuentes får lämna sitt uppdrag som huvudtränare för Leicester.

43-åringen lämnar klubben efter svaga resultat i Championship.



Tidigare under söndagen kom det uppgifter om att Marti Cifuentes hängde löst. Nu har han fått sparken som Leicester-tränare. Beslutet kommer efter klubbens 2–1-förlust mot Oxford på lördagen, som blev spanjorens sista match vid rodret.

Daily Telegraph rapporterade tidigare under söndagen att klubbens styrelse kallat till krismöte för att diskutera Cifuentes framtid – utfallet blev att han nu får lämna.

– Det här har varit ett svårt beslut. Jag vill tacka Marti för hans hängivenhet och allt arbete han lagt ner för klubben, säger styrelseordföranden Aiyawatt Srivaddhanaprabha och fortsätter:



– Men vi tror att detta är nödvändigt för att förbättra prestationerna och resultaten.

Cifuentes, som tidigare tränade Hammarby och tog över Leicester i somras från QPR, hade ett kontrakt på tre säsonger. Efter att ha lyckats rädda jobbet i höstas har laget i år haft problem och ligger just nu på 14:e plats i Championship.