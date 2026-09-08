Klart: De är nominerade till Ballon d’Or

Dags att kora världens bästa fotbollsspelare.

Inför Ballon d’Or-galan den 26 oktober har France Football släppt sin lista med de 30 nominerade spelarna.

Se vilka som har chansen att ta hem det ikoniska priset.

Foto: Bildbyrån

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

Nominerade till årets unga talang är Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Maza, Johan Manzambi, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Yan Diomandé och Kerim Alajbegović.



Nominerade till årets målvakt är Joan García, Vozinha, Unai Simón, Matvey Safonov, Thibaut Courtois, David Raya, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Yassine Bounou och Emiliano Martínez



Nominerade till årets tränare är Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Vincent Kompany, Luis Enrique och Unai Emery.