Klart: De är nominerade till Ballon d’Or
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Dags att kora världens bästa fotbollsspelare.
Inför Ballon d’Or-galan den 26 oktober har France Football släppt sin lista med de 30 nominerade spelarna.
Se vilka som har chansen att ta hem det ikoniska priset.
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñones
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferran Torres
- Dayot Upamecano
- Vinícius Jr.
- Vitinha
Nominerade till årets unga talang är Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Maza, Johan Manzambi, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Yan Diomandé och Kerim Alajbegović.
Nominerade till årets målvakt är Joan García, Vozinha, Unai Simón, Matvey Safonov, Thibaut Courtois, David Raya, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Yassine Bounou och Emiliano Martínez
Nominerade till årets tränare är Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Vincent Kompany, Luis Enrique och Unai Emery.
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