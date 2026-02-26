Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Demichelis tar över Mallorca

RCD Mallorca har hittat sin ersättare till Jagoba Arrasate.
Martín Demichelis tar över klubben i ett pressat läge i La Liga.

Foto: Bildbyrån


RCD Mallorca meddelar på sin officiella hemsida att Martín Demichelis är klar som ny huvudtränare för klubben. Argentinaren ersätter Jagoba Arrasate, som fick lämna sitt uppdrag tidigare i veckan.

Demichelis, 45, har skrivit på ett avtal som gäller säsongen ut med option på ytterligare ett år.

Han kommer senast från en tränarroll i mexikanska Monterrey och har dessförinnan basat över River Plate i hemlandet. Tidigare i karriären har han även haft uppdrag inom Bayern Münchens ungdoms- och reservlag.

Som spelare representerade han klubbar som Bayern München, Manchester City och Atlético Madrid samt noterades för 51 landskamper för Argentina.

Mallorca befinner sig för närvarande på 18:e plats i La Liga efter 25 spelade omgångar.

