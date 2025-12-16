Klart: Donnarumma och Hampton är årets bästa målvakter

Fifa har utsett årets målvakt på dam- och herrsidan.

Priserna gick till Hannah Hampton och Gianluigi Donnarumma.

– Det är en stor ära att få ta emot det här priset, och jag är väldigt glad, säger Hannah Hampton i ett uttalande till Fifa.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Under tisdagen utnämndes Chelseas Hannah Hampton och Manchester City:s Gianluigi Donnarumma till ”The Best FIFA” som årets bästa målvakter på herr respektive damsidan.

Gianluigi Donnarumma som innan en flytt till City i år var del av Paris Saint-Germain vinner priset på meriter som vinnare av 2024/25 Champions League, och tre andra troféer med den förre detta klubben. Målvakten var även del av 2024/25 Champions League Team of the Season.

Det är första gången 26-åringen får ”The Best FIFA Men’s Goalkeeper” priset.

– Tack till alla. Det är en stor ära att få ta emot det här priset, och jag är väldigt glad. Jag hoppas kunna fortsätta på samma väg och åstadkomma ännu mer säger vinnaren på FIFAS videoprisutdelning.

Andra nomineringar att vinna priset var Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer and Wojciech Szczesny.

Hannah Hampton vinner priset efter en säsong med tre inhemska troféer för Chelsea och EM-guld med England där hon gjorde succé i flertalet straffläggningar.

Det är första gången 25-åringen vinner ”The Best FIFA Women’s Goalkeeper” priset.

– Stort tack till alla som har röstat. Det uppskattas verkligen och betyder oerhört mycket. Både i klubblaget och i landslaget har vi åstadkommit så mycket och vi har fortfarande så mycket framför oss, säger vinnaren på FIFAS videoprisutdelning.

Andra nomineringar att vinna priset var Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie och Phallon Tullis-Joyce.