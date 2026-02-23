Klart: FC Köpenhamn sparkar sportchefen

Sune Smith-Nielsen får sparken av FC Köpenhamn.

”Vi har utvärderat utvecklingen i detalj och kan konstatera att utmaningarna är ganska allvarliga”, skriver klubben på sin webbplats.

Foto: Bildbyrån

FC Köpenhamn har haft det tufft resultatmässigt den senaste tiden och ligger sjua i danska ligan.

I söndagens match mod Odense blev det kryss och i samband med matchen visade supportrarna sitt missnöje med en banderoll. På den stod det: ”Visa er värdiga Köpenhamn”.

Under måndagen kom beskedet att sportchefen Sune Smith-Nielsen får sparken. Dansken har jobbat i klubben i totalt 17 år med olika roller.

”Vi har utvärderat utvecklingen i detalj och kan konstatera att utmaningarna är ganska allvarliga. Detta är inte förenligt med FC Köpenhamns ambitioner och det kräver handling och förändring”, säger Henrik Møgelmose, styrelseordförande för FCK:s ägare Parken Sport & Entertainment på klubbens webbplats.

FCK är 18 poäng bakom Århus som toppar ligatabellen.