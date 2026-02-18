Klart: Haise tar över Stade Rennais

Stade Rennais presenterar Franck Haise som ny tränare.

Han har skrivit på ett kontrakt som gäller till sommaren 2027.



Det står nu klart att Franck Haise tar över huvudansvaret i Stade Rennais och kliver in i rollen efter Habib Beye. Samtidigt har Beye nämnts som en möjlig kandidat till tränarposten i Olympique de Marseille, där framtiden varit osäker efter Roberto De Zerbis avsked.

Avtalet med Rennes sträcker sig över säsongen 2026/2027.

Sportchefen Loïc Désiré uttrycker stor tillfredsställelse över rekryteringen.



– Det är ett stort nöje att välkomna Franck, som jag känner mycket väl. Han är en utmärkt tränare med gedigen erfarenhet av Ligue 1 och flera starka säsonger bakom sig, säger han i ett uttalande.



Franck Haise själv om uppdraget:

– När jag fick mina träningskläder i morse kastades jag tjugo år tillbaka i tiden, till när Patrick Rampillon tog mig hit. Det är en glädje att återvända till Stade Rennais; ett verkligt nöje att tillsammans med min stab komma till en så stor klubb.

