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Foto: Bildbyrån

Klart: Jürgen Klopp blir tysk förbundskapten

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Jakob Bergelv
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Nu står det klart.
Jürgen Klopp tar över uppdraget som Tysklands förbundskapten.

Foto: Bildbyrån

Tyskland gjorde ett fiaskoartat VM och blev eliminerade redan i sextondelsfinalen mot Paraguay. Kort därpå valde Julian Nagelsmann att lämna uppdraget som förbundskapten.

Jürgen Klopp har därefter rapporterat vara förbundets förstaval som ersättare. Nu är det också officiellt att den tidigare Liverpool-tränaren blir Tysklands nya förbundskapten.

59-åringen presenterades under en presskonferens under fredagen.

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