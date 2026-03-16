Klart: Laporta fortsatt president i Barcelona

Under söndagen gick Barcelonas medlemmar till val.

Man röstade då för att behålla Joan Laporta som klubbpresident.

– Hans valseger är obestridlig, säger utmanaren Victor Font enligt Mundo Deportivo.

Joan Laporta bedömdes ha stora chansen att bli omvald som Barça-president. Så blev också fallet. När rösterna var räknade stod det klart att den sittande presidenten fått 68,18 procent av rösterna.

Laportas främsta utmanare Victor Font gratulerar till valsegern.

– Han är den tillträdande presidenten och hans valseger är obestridlig. Jag tackar ledamöterna som stöttade oss och alla som röstade. Vi uppnådde inte resultatet som vi förväntade oss, det är uppenbart, och jag önskade ett större valdeltagande. Vi behöver modernisera. Vi är ledsna, då vi var väldigt hoppfulla, och det är synd. Vi gratulerar Laporta, säger han enligt Mundo Deportivo.

Joan Laporta är inne på sin andra sejour som Barcelonas president. Hans första varade mellan 2003 och 2010. 2021 återvände han till posten. Även då kandiderade han mot Victor Font.