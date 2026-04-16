Klart: Lionel Messi köper UE Cornellà

Lionel Messi har köpt en klubb.

Stjärnan kliver in som ny ägare i den spanska klubben UE Cornellà.

Den spanska klubben UE Cornellà har officiellt bekräftat att Lionel Messi har köpt klubben och därmed blir dess nya ägare.

Enligt klubben är målet att bygga en stabil struktur som kan främja utveckling, samtidigt som man fortsätter att satsa på unga talanger. Projektet beskrivs som långsiktigt, med fokus på hållbar tillväxt och en stark förankring i den lokala miljön.

UE Cornellà spelar för närvarande i den spanska femtedivisionen, och med Messis intåg hoppas klubben kunna ta steg framåt både på och utanför planen.