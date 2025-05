Klart: Luton Town åker ut – igen

Förra året trillade man ur Premier League efter ett år i serien.

Nu har man gjort det igen – men ur Championship.

Nästa säsong spelar således Luton Town i League One.

Under lördagen spelades den sista omgången i engelska Championship.



Inför den var de flesta blickarna riktade mot bottenstriden, då ett helt gäng klubbar riskerade att trilla ur serien.



En av dessa var Luton Town, som förra året spelade i Premier League.



Under lördagsförmiddagen ställdes man mot West Bromwich och var tvungna att ta minst en poäng.



Det lyckades man inte med.



Således slutade man på en 22:a-plats i serien – och åkte ur.



Bättre gick det för klubbar som Derby County, Stoke City, Hull och Preston – som klarade sig kvar i The Championship.

