Legendaren nekas inträde till USA – ber Trump om hjälp
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Joan Capdevila kommer inte kunna se VM-finalen i New Jersey.
Den tidigare försvararen har nekats inträdde i USA.
Nu vänder han sig till Donald Trump.
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När Spanien senast spelade VM-final fanns Joan Capdevila med på planen. Nu 16 år senare är det dags igen. Men den här gången kommer den gamla vänsterbacken inte ens vara med på läktaren.
Men Capdevila hade mer än gärna sett finalen på plats. Det hade han också gjort om det inte vore för att han saknade visum att komma in i USA. Nu tar den gamla världsmästaren till X för att be om hjälp
– Ni har ingen aning om hur mycket jag sett fram emot att kunna vara där med alla mina lagkamrater från 2010 och med det här laget för att heja på dem. Jag kan inte fatta att de inte låter mig komma in i USA och att jag ska missa ett sånt ögonblick med mina barn som älskar fotboll så mycket, skriver Capdevila.
Om det inte var tydligt att spanjoren var desperat så är det bara att kolla vem som han taggar i sitt inlägg, nämligen ingen mindre en den amerikanska presidenten Donald Trump.
– Jag behöver hjälp! skriver Capdevila följt av en länk till Trumps officiella X-konto.
Joan Capdevila spelade samtliga minuter under VM 2010 då Spanien blev världsmästare för första gången. Totalt blev det 60 landskamper för La Roja.
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏
Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭
¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1
— Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026
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