Klart: Viktor Djukanović lånas ut till ungersk klubb

Återigen lånas Viktor Djukanović ut av Hammarby.

Den här gången blir det ungerska Györ som tar emot yttern.

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Tor det eller ej, men Viktor Djukanović tillhör fortfarande Hammarby. Yttern har varit utlånad i sammanlagt två säsonger, först till belgiska Standard Liége och senast hos Dunajská Streda från Slovakien.

Nu lånas montenegrinen ut på nytt. Den här gången går flyttlasset till Ungern och Györ. Avtalet gäller till i sommar, skriver Hammarby på sin hemsida.

Den ungerska klubben slog ut AIK ur kvalet till Conference League förra året. Samma säsong blev man dessutom ligamästare för första gången på 13 år.

Djukanović anslöt till Hammarby 2023 och gjorde imponerade elva mål på 25 matcher under sin debutsäsong. Året därpå gjorde han ytterligare två mål innan lånecirkusen drog igång under sommaren.