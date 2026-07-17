Uppgifter: Newcastle budar på Lucas Bergvall

En ny klubb har gett sig in i jakten på Lucas Bergvall.

Newcastle United har fått sitt bud på svensken nobbat.

Det uppger the Athletic.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Mycket lite talar för att Lucas Bergvall blir kvar i Tottenham Hotspur den kommande säsongen. Just nu ser en flytt inom Premier League ut som det mest troliga.

I dagarna rapporterade The Telegraph att Nottingham Forest lagt ett bud på 38 miljoner pund, ett bud som nobbades av Spurs. Nu har ytterligare en klubb gett sig in i leken.

Enligt The Athletic har Newcastle United lagt ett bud på 46 miljoner pund. Även det budet ska ha varit för lågt för Tottenhams smak.

Newcastle sålde nyligen sin mittfältskugge Sandro Tonali till just Spurs. Klubben gick även miste om Johan Manzambi, som skrev på för Aston Villa istället.

Lucas Bergvalls avtal med Tottenham Hotspur går ut 2031.