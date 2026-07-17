IFK Göteborg med säsongens första hemmaseger

IFK Göteborg kan andas ut för en stund.

Laget besegrade BP och skapar distans till botten.

Segern var också blåvitts första på hemmaplan i år.

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Redan efter 20 minuter tvingades IFK Göteborg till ett byte. Filip Ottosson lämnad planen med en känning och ersattes av Oliver Månsson, som startade matchen senast.

När klockan passerat halvtimmen blev BP:s Mads Hansen nerdragen av Noah Tolf. Anfallaren svarade genom att sätta dobbarna i bröstet på Blåvitt-försvararen. Hansen fick därmed syna det röda kortet.

Tio minuter in i den andra halvleken kunde blåvitt dra nytta av det numerära övertaget. Då nickade Rockson Yeboah in 1–0 efter en hörna.

BP skulle dock kvittera. I den 67:e minuten kom Oliver Berg fri efter en duell med, återigen, Noah Tolf. Normmanen kunde efter det sätta 1–1 bakom Elis Bishesari.

Med kvarten kvar fick tillslut Sam Larsson göra sin återkomst för IFK Göteborg, 12 år efter att han lämnade klubben. Hemvändaren var även inblandad i stationen som ledde till att blåvitt återtog ledningen.

Sebastian Clemmensen satte bollen i mål efter en tilltrasslad situation och blåvitt ledde med 2–1. Sam Larsson fick även en egen chans att punktera matchen med bara minuter kvar, men hans distansskott gick tätt över.

Men det räckte för IFK Göteborg som därmed tog sin första seger på hemmaplan den här säsongen, inte inräknat vinsten mot Örgryte som också spelades på Gamla Ullevi.

Blåvitt tar även klivet över kvalstrecket. Det är just nu tre poäng ner till Degerfors på kvalplats, med en match mer spelad.