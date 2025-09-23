Matteo Politano förblir Napoli trogen.

Landslagsmannen har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2028.

Foto: Bildbyrån

32-årige Matteo Politano kom till Napoli inför säsongen 2021.

Sedan dess har han varit med och vunnit bland annat två Serie A-titlar med klubben och nu står det klart att han säkras upp av de regerande mästarna.

Napoli meddelar denna tisdag att man är överens med den italienske landslagsmannen om ett nytt kontrakt.

Hittills den här säsongen står Politano noterad för en assist på fyra matcher i Serie A.