Klart: Regragui lämnar Marockos landslag

Walid Regragui avgår som förbundskapten för Marocko.

Beskedet kommer efter finalförlusten i afrikanska mästerskapen tidigare i vinter.

Foto: Bildbyrån

Walid Regragui lämnar sitt uppdrag som förbundskapten för Marocko efter fyra år på posten. Beskedet bekräftas av det marockanska fotbollsförbundet.

Regragui ledde landslaget till en historisk semifinal i VM 2022, där Marocko slutade fyra i turneringen. Tidigare i vinter nådde laget även final i Afrikanska mästerskapen, men föll mot Senegal efter dramatik.

Efter finalförlusten växte kritiken mot förbundskaptenen i hemlandet, och nu står det klart att han lämnar sitt uppdrag.

Marocko är redan kvalificerat för sommarens VM i Nordamerika, där laget ställs mot Brasilien, Skottland och Haiti i gruppspelet.