Klart: Regragui lämnar Marockos landslag
Walid Regragui avgår som förbundskapten för Marocko.
Beskedet kommer efter finalförlusten i afrikanska mästerskapen tidigare i vinter.
Walid Regragui lämnar sitt uppdrag som förbundskapten för Marocko efter fyra år på posten. Beskedet bekräftas av det marockanska fotbollsförbundet.
Regragui ledde landslaget till en historisk semifinal i VM 2022, där Marocko slutade fyra i turneringen. Tidigare i vinter nådde laget även final i Afrikanska mästerskapen, men föll mot Senegal efter dramatik.
Efter finalförlusten växte kritiken mot förbundskaptenen i hemlandet, och nu står det klart att han lämnar sitt uppdrag.
Marocko är redan kvalificerat för sommarens VM i Nordamerika, där laget ställs mot Brasilien, Skottland och Haiti i gruppspelet.
