Klart: Rodman förlänger – blir världens bäst betalda damspelare

Trinity Rodman, 23, förlänger med Washington Spirit.

Hon blir även den bäst betalda damfotbollsspelaren i världen.

Foto: Alamy

Trinity Rodman har vunnit OS-guld med USA och har nu förlängt med sin klubb Washington Spirit i NWSL. Det nya kontraktet sträcker sig över tre år och är värt cirka 20 miljoner kronor om året. Enligt uppgifter från EPSN gör det henne till världens bäst betalda damspelare.

– Det känns fantastiskt, jag är väldigt glad, säger Rodman enligt EPSN.

– Det känns som ett banbrytande ögonblick. Jag kan inte ens beskriva med ord hur det känns. Självklart kommer alla att ha olika tankar och åsikter om det, men jag har aldrig riktigt brytt mig. Så det här förändrar ingenting för mig.

Washington Spirit ägs av affärskvinnan och mulitklubbsägaren Michele Kang som även äger London City och Lyon.