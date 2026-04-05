Klart: Så lottades semifinalerna i FA-cupen

Det återstår fyra lag i FA-cupen.

Nu har semifinalerna lottats.

Efter kvartsfinalerna i FA-cupen där Southampton skrällde mot Arsenal och Chelsea pulveriserade Port Vale har det kommit fram till semifinal-lottning.

Under söndagen lottades det yra återstående lagen: Manchester City, Chelsea, Southampton och Leeds.

När lottningar var klar blev det Chelsea som ställs mot Leeds och Manchester City mot Southampton.

Semifinalerna spelas på Wembley Stadium i London den 25 och 26 april.