Klart: Så spelas FA-cupens fjärde omgång

Chelsea-tränaren Liam Rosenior ställs mot mot sin gamla klubb Hull.

Newcastle och Aston Villa drabbar samman.

Nu har FA-cupens fjärde omgång lottats.

Foto: Alamy

FA-cupen har hittills bjudit på flera skrällar. Manchester United föll mot Brighton och regerande mästaren Crystal Palace åkte ut division sex-laget Macclesfield.

Dock finns det flera storlag som är klara för den fjärde rundan – som nu har lottats. Det står klart att Aston Villa och Newcastle ställs mot varandra. Arsenal möter Wigan och Chelsea drabbar samman med Hull, som är Liam Roseniors förra lag.

FA-cupens fjärde omgång spelas 14-15 februari.

FA-cupens fjärde omgång:

Liverpool/Barnsley-Brighton & Hove Albion

Stoke City-Fulham

Oxford United-Sunderland

Southampton-Leicester City

Wrexham-Ipswich Town

Arsenal-Wigan Athletic

Hull City-Chelsea

Burton Albion-West Ham United

Burnley-Mansfield Town

Norwich City-West Bromwich Albion

Port Vale-Bristol City

Grimsby Town-Wolverhampton Wanderers

Aston Villa-Newcastle

Manchester City-Salford/Swindon

Macclesfield-Brentford

Birmingham City-Leeds United