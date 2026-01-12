Klart: Så spelas FA-cupens fjärde omgång
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Chelsea-tränaren Liam Rosenior ställs mot mot sin gamla klubb Hull.
Newcastle och Aston Villa drabbar samman.
Nu har FA-cupens fjärde omgång lottats.
FA-cupen har hittills bjudit på flera skrällar. Manchester United föll mot Brighton och regerande mästaren Crystal Palace åkte ut division sex-laget Macclesfield.
Dock finns det flera storlag som är klara för den fjärde rundan – som nu har lottats. Det står klart att Aston Villa och Newcastle ställs mot varandra. Arsenal möter Wigan och Chelsea drabbar samman med Hull, som är Liam Roseniors förra lag.
FA-cupens fjärde omgång spelas 14-15 februari.
FA-cupens fjärde omgång:
Liverpool/Barnsley-Brighton & Hove Albion
Stoke City-Fulham
Oxford United-Sunderland
Southampton-Leicester City
Wrexham-Ipswich Town
Arsenal-Wigan Athletic
Hull City-Chelsea
Burton Albion-West Ham United
Burnley-Mansfield Town
Norwich City-West Bromwich Albion
Port Vale-Bristol City
Grimsby Town-Wolverhampton Wanderers
Aston Villa-Newcastle
Manchester City-Salford/Swindon
Macclesfield-Brentford
Birmingham City-Leeds United
Den här artikeln handlar om: