Klart: Will Still får sparken från Southampton

De har vunnit två matcher på 13 försök.

Nu får Will Still sparken från Southampton.

– Processen har tagit längre tid än någon av oss hade velat, säger tekniske direktören Johannes Sports.

Foto: Bildbyrån

Efter fjolårssäsongen trillade Southampton ur Premier League. I år har inledningen av Championship inte direkt varit succéartad.

På de 13 första matcherna har man endast vunnit två matcher och placerar sig på en 21:a-plats i tabellen. Det har fått klubbens ledning att agera.

Under söndagskvällen meddelar nämligen Southampton att man har valt att sparka huvudtränaren Will Still. Detta efter att han anställdes så sent som i maj.

– Processen har tagit längre tid än någon av oss hade velat. Att genomföra en förändring tror vi ger oss bäst chans att vända på säsongen och klättra i tabellen, säger ägargruppens tekniske direktör Johannes Spors i ett uttalande på Southamptons hemsida.

Det är inte heller bara Still som får lämna. Det gör även Ruben Martinez, Clement Lemaitre och Carl Martin från hans stab.

Framgent kommer Southampton att ledas av U21-tränaren Tonda Eckert, på temporär basis.