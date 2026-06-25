Klassikerklubben byter logga

Stoke City har tagit ett beslut.

Den engelska Championship-klubben byter emblem.

– Vi som klubb är fast beslutna att vårt nya klubbmärke ska komma att symbolisera en framgångsrik era, säger ordföranden John Coates.

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Den klassiska engelska klubben Stoke City, med flera säsonger i Premier League i bagaget, presenterade redan förra sommaren en ”stegvis introduktion” av ett nytt klubbemblem. Den nya loggan baserades på flera månaders diskussion med supportrar och presenterades som ett emblem ”som verkligen är synonymt med Stoke City Football Club”.

Nu meddelar The Championship-klubben att det nya emblemet införs till nästa säsong och från och med nu pryder den klubbens hemmaarena bet365 Stadium.

– Med historien, traditionerna, arbetsmoralen och sammanhållningen i vår klubb och stad symboliserade kan vi alla titta på klubbmärket och känna att det verkligen representerar vad det innebär att vara Stoke City, säger klubbens ordföranden John Coates i ett uttalande och tillägger:

– Vi som klubb är fast beslutna att vårt nya klubbmärke ska komma att symbolisera en framgångsrik era, både på och utanför planen.

Inspired by our past, modernised for our future.



Our new club crest is official 🔴⚪ — Stoke City FC (@stokecity) June 25, 2026

Stoke City slutade på 17:e plats i Championship denna säsong. I klubben spelar den svenske landslagsmålvakten Viktor Johansson.