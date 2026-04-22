Klubbarna säger nej – ingen VAR i Championship

Till skillnad från Premier League använder de engelska andradivisionen Championship inte VAR. Nu har klubbarna beslutat att systemet inte heller kommer att introduceras nästa säsong.

Ligaorganisationen EFL har englit BBC tagit upp idén om att införa VAR i Championship. Där ska organisation ha fått ett tydligt nej från kubbarna.

Förslaget gällde en enklare form av VAR, kallad Football Video Support (FVS), som kräver mindre resurser än systemet som används i Premier League. Trots det har klubbarna i Championship valt att avslå förslaget.

Enligt uppgifter till BBC kommer förslaget inte tas upp på agenden igen inom en snar framtid.

VAR har redan introducerats Spaniens, Italiens och Tysklands näst högsta divisioner. Även andraligan i Frankrike skulle ha infört systemet, men tvingades avbryta efter att TV-avtalet för ligan kollapsade.

Allsvenskan är allt jämnt den enda högstaligan bland Europas 30 bästa som inte introducerat VAR.