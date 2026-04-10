Kommenterar flyttryktena: ”Ett missförstånd”

Hugo Larsson har ryktats vilja lämna Eintracht Frankfurt i sommar.

Ett påstående som inte stämmer enligt Larsson själv.

– Jag är helt och fullt nöjd med min situation i Eintracht Frankfurt, säger mittfältaren till klubbens hemsida.

Hugo Larsson uttalade sig till Fotbollskanalen under landslagsuppehållet gällande sin framtid i Eintracht Frankfurt. Enligt honom fanns det under en period en transferplan, men inte nu längre.

Det hindrade dock inte tyska medier från att spekulera kring mittfältarens vara eller icke vara i Eintracht Frankfurt. Nu slår Larsson ner alla ryktena i klubbens egna kanaler.

– Allting bygger på ett stort missförstånd, baserat på vad som skrevs. Jag är helt och fullt nöjd med min situation i Eintracht Frankfurt. Klubben gjorde och jag gjorde det tydligt förra året när mitt kontrakt förlängdes tidigt och på lång sikt, säger Larsson till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag tänker inte bara stanna i Frankfurt en kortare tid, utan länge. Jag är lycklig i staden och klubben och jag identifierar mig starkt med människorna. Dessutom känner jag att jag fortfarande kan utvecklas här. Att läsa de uppgifterna var inte trevligt eftersom de inte var sanna. Men det kanske bara är en del av verkligheten inom fotbollen, menar han.

Hugo Larsson har startat 17 matcher för Eintracht Frankfurt i årets Bundesliga. Totalt har 21-åringen spelat 115 tävlingsmatcher sedan han anslöt från Malmö FF 2023.