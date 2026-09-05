Kovändningen – tillbaka som förbundskapten

Carlos Queiroz klev av jobbet som Ghanas förbundskapten efter VM.

Nu meddelar landets förbund att 73-åringen återvänder till posten.

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Under Carlos Queiroz ledning tog sig Ghana till sextondelsfinal i VM, där Colombia besegrade den afrikanska nationenen med 1–0.

Kort efter uttåget klev den 73-åriga portugisen av uppdraget som förbundskapten. Men nu har han ändrat sig. Ghanas fotbollsförbund meddelar att Queiroz är tillbaka på posten.

”GFA (Ghanas förbund) anser att Queiroz omfattande internationella erfarenhet, tekniska kompetens och kunskap om ”The Black Stars” gör honom väl lämpad att leda laget in i nästa kapitel”, skriver man i ett uttalande.

Carlos Queiroz tog över Ghanas landslag i april. Han har även varit förbundskapten för bland annat Qatar, Iran, Egypten samt sitt hemland Portugal. Han är en av blott två tränare som medverkat i fem raka VM-slutspel.