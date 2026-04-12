Kristoffer Peterson slog till med ett mål

Kristoffer Peterson, 31, bröt en lång måltorka.

Svensken nätade mot Nac Breda i den oavgjorda matchen.

Kristoffer Petersons Fortuna Sittard mötte NAC Breda under söndagen. Då fick han till en fullträff efter en lång måltorka. Senast yttermittfältaren gjorde mål var den 11 januari mot Go Ahead Eagles.

Under söndagen Peterson gav Fortuna Sittard ledningen med 1–0 mot NAC Breda, men gästerna replikerade sent och fastställde slutresultatet till oavgjort.

Med fyra omgångar kvar av Eredivisie-säsongen ligger Fortuna Sittard på tolfte plats i tabellen.