Kroatisk stormatch uppskjuten – på grund av tät dimma

Matchen mellan NK Istra och HMNK Rijeka i kroatiska högstaligan avbröts.

Anledningen ska vara en alldeles för tät dimma.

Under söndagen var det tänkt att NK Istra skulle ta emot HMNK Rijeka i den kroatiska högstaligan. I den femte minuten tog hemmalaget ledningen innan Rijeka kvitterade fyra minuter senare.

Tio minuter senare avbröts matchen på grund av vädret. En tät dimma hade lagt sig över planen och det var nästan omöjligt att se planen. Först bytte man till en orange matchboll för att det skulle synas tydligare. Men den lösningen höll inte särskilt länge. Fem minuter efter bollbytet blåste domaren av alla från planen.

Senare meddelades det att matchen kommer att avbröts och att ett nytt speldatum kommer att fastställas.

”Kära supportrar, på grund av mycket ogynnsamma väderförhållanden (dimma) och nedsatt sikt på planen avbröts matchen i den 17:e omgången av SuperSport HNL mellan Istra 1961 och Rijeka. Ett nytt speldatum för matchen kommer att fastställas senare, och vi kommer att informera allmänheten i god tid.”, meddelade NK Istra.

