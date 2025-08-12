Kusi-Asare målskytt – andra matchen i rad
Jonah Kusi-Asare slår till igen.
Svensken nätade i genrepet mot Grasshoppers.
Jonah Kusi-Asare öppnade sitt målskytte i Bayern Münchens träningsmatch mot Tottenham förra veckan.
Under tisdagen spelar den tyska storklubben ett genrep mot Grasshoppers
Då slog Jonah Kusi-Asare till igen. Den förre AIK-anfallaren tilldelades bollen i offensivt straffområde och placerade upp den i krysset.
Matchen slutade 2–1 till Bayern München. Kusi-Asare byttes ut i den andra halvleken.
