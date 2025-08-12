Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Kusi-Asare målskytt – andra matchen i rad

  • Author image

    Nilo Ek

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Jonah Kusi-Asare slår till igen.
    Svensken nätade i genrepet mot Grasshoppers.

    Jonah Kusi-Asare öppnade sitt målskytte i Bayern Münchens träningsmatch mot Tottenham förra veckan.

    Under tisdagen spelar den tyska storklubben ett genrep mot Grasshoppers

    Då slog Jonah Kusi-Asare till igen. Den förre AIK-anfallaren tilldelades bollen i offensivt straffområde och placerade upp den i krysset.

    Matchen slutade 2–1 till Bayern München. Kusi-Asare byttes ut i den andra halvleken.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt